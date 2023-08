Migranti: Mazzetti (FI), stop ostruzionismo sindaci Pd

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"La polemica portata avanti da alcuni amministratori contro il governo è sterile. Per fare il bene del proprio territorio bisogna lavorare insieme al governo e non contro per partito preso. So che alcuni di loro non si rassegnano ancora all'idea di un governo di Centrodestra ma, per il bene di tutti, devono imparare a collaborare, soprattutto su un tema centrale come l'immigrazione. Da parte nostra, e mia, mai mancherà il supporto a chi ricopre un ruolo così decisivo per i territori, purché ci sia collaborazione e non inutile ostruzionismo". Lo afferma in una nota Erica Mazzetti, deputata di Forza Italia, che prosegue: "Molti di quelli che adesso scoprono il problema immigrazione prima hanno fatto propaganda per i "porti spalancati" - difendevano a tutti i costi immigrazione e business dell'accoglienza - e poi hanno disertato e boicottato tutte le iniziative del governo per il coordinamento nella gestione dell'emergenza già nei mesi scorsi e quindi ben prima dell'estate. Oggi i loro territori ne pagano le conseguenze: prima che accusare il governo, dovrebbero fare i conti con gli effetti delle loro azioni. Per questo, dovrebbero quanto prima smetterla di fare ostruzione, tornare sui propri passi e mettersi a lavorare concretamente insieme agli altri, con le Istituzioni".