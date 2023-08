Migranti: Mazzetti (FI), stop ostruzionismo sindaci Pd (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Complimenti ad Agenzia Nova per il prezioso lavoro che svolge quotidianamente al fine di garantire pluralismo ed una informazione corretta" Silvio Berlusconi

Presidente di Forza Italia

21 luglio 2021

- "Fin dall'inizio - ricorda Mazzetti - il governo ha indicato nell'immigrazione un'emergenza epocale cui far fronte con diverse misure e ha lavorato per stringere nuovi accordi con un paese interessato dai flussi, come la Tunisia, che già si stanno rivelando efficaci. Solo così sono state implementate le attività di controllo e di contrasto, anche per evitare le morti in mare: del resto, è ciò che fece, con la solita lungimiranza, Berlusconi con Gheddafi. Come ha detto il Ministro Tajani, bisogna proseguire su questa strada, stringendo accordi con i paesi rivieraschi, ma anche spingere per una redistribuzione equa in Europa e per meccanismi di rimpatrio più rapidi". "Gli amministratori PD, visto che si sono sempre dichiarati super-europeisti, potrebbero per esempio fare pressione in Europa per una maggiore solidarietà anziché perdere tempo e fare ostruzione", conclude Mazzetti. (Rin)