Serbia: “The Times”, nel 2023 la Cina potrebbe investire nel Paese tanto quanto l’intera Ue

- Nel 2023 la Cina potrebbe arrivare ad investire in Serbia tanto quanto il totale dei Paesi dell’Unione europea. E’ quanto ha reso noto il quotidiano britannico “The Times” in un approfondimento sui legami economici sempre più stretti tra Belgrado e Pechino. Nella valutazione di Stefan Vladisavlijev, esperto della Fondazione Bfpe per una società responsabile, la Serbia “si sta dimostrando uno strumento efficace per l’avanzamento degli obiettivi di politica estera della Cina”. “Gli investimenti diretti esteri cinesi sono stati pari a 1,4 miliardi di euro l’anno scorso, poco sotto gli 1,44 miliardi investiti dall’intera Ue. La Cina potrebbe eguagliare l’Ue quest’anno sulla base di questa traiettoria”, ha aggiunto. Pechino sostiene i suoi sforzi diplomatici con investimenti massicci. Tra i progetti che vengono menzionati ci sono quello di un ponte sul Danubio, la nuova linea ferroviaria Belgrado-Budapest e un accordo da 3,2 milioni di euro per il miglioramento delle reti fognarie di 60 comunità locali. (segue) (Seb)