Svezia: aggredito vicino Stoccolma Salwan Momika, organizzatore di diversi roghi del Corano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Salwan Momika, organizzatore di alcuni roghi del Corano in Svezia, è stato attaccato in un sobborgo a sud-ovest di Stoccolma. Lo riferisce il quotidiano svedese "Aftonbladet", secondo cui Momika sarebbe stato aggredito a Soedertalije da un individuo non identificato che indossava guantoni da pugile e parlava in arabo. Secondo il quotidiano, Momika, di origine irachena, avrebbe ripetutamente esortato l'uomo a non avvicinarsi, venendo tuttavia colpito più volte dall'aggressore. A seguito dell'incidente non ci sono stati arresti. La scorsa settimana Momika ha organizzato il rogo di un Corano vicino l'ambasciata iraniana a Stoccolma. (Sts)