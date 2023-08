Bangladesh: Hasina ribadisce accuse contro Khaleda Zia e Bnp per l’attentato subito nel 2004 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il 10 ottobre 2018 il Tribunale 1 di Dacca ha condannato a morte per l’attentato 19 persone, tra le quali l’ex ministro per la Casa Lutfozzaman Babar e l’ex viceministro dell’Istruzione Abdus Salam Pintu, entrambi del Partito nazionalista. Tra gli altri figurano gli ex militari Rezzaqul Haider Chowdhury e Abdur Rahim, già a capo rispettivamente dei servizi di intelligence Nsi e Dgfi, e membri delle organizzazioni terroristiche Lashkar-e-Taiba (Let) e Harkat-ul-Jihad-al-Islami (Huji). Altre 19 persone sono state condannate all’ergastolo: tra loro Tarique Rahman e altri esponenti del Bnp (Harris Chowdhury, ex segretario politico di Khaleda Zia; Qazi Shah Mofazzal Hossain Kaikobad e Ariful Islam Arif), insieme a membri di Huji. Infine, condanne più lievi, a quattro anni, sono state inflitte agli ex ispettori generali di polizia Ashraful Huda e Shahudul Haque; agli ex militari Saiful Islam Duke, nipote di Khaleda Zia, e Atm Amin; all’ex funzionario di intelligence Saiful Islam Joarder e ad altri imputati. (segue) (Inn)