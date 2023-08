Bangladesh: Hasina ribadisce accuse contro Khaleda Zia e Bnp per l’attentato subito nel 2004 (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Khaleda Zia è stata condannata per altre vicende (appropriazione indebita e abuso di potere) nel 2018 ed è coinvolta in numerosi altri procedimenti politici, che la sua difesa e i suoi sostenitori ritengono politicamente motivati. La donna, 78 anni, è in cattive condizioni di salute, e per questo il governo le ha concesso la sospensione della pena il 25 marzo 2020 e l’ha poi prorogata di sei mesi in sei mesi. Il Bnp, oltre a chiedere l’annullamento delle condanne giudiziarie a carico della sua leader e di altri dirigenti e attivisti, nonché l’abrogazione delle leggi sulla sicurezza digitale, sull’antiterrorismo e sui poteri speciali, chiede le dimissioni del governo in carica e l’insediamento di un esecutivo ad interim in vista delle prossime elezioni. (Inn)