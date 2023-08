Russia: arrestata cittadina ucraina con l’accusa di spionaggio in regione Rostov

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le forze di sicurezza russe hanno arrestato una cittadina ucraina con l’accusa di aver raccolto e fornito al Servizio di sicurezza di Kiev (Sbu) informazioni militari sensibili nella regione di Rostov. Lo riporta l’agenzia di stampa “Ria Novosti”. Secondo quanto riferito dal Servizio federale per la sicurezza (Fsb) attraverso un rapporto, la donna accusata di spionaggio, dopo essere entrata nel territorio della Russia, “ha contattato telefonicamente un dipendente dello Sbu promettendo di fornire informazioni”. “Durante le sue visite nella regione di Rostov, la donna ha registrato tramite messaggi telefonici informazioni sull’ubicazione di unità militari, sulle rotte di movimento delle attrezzature, dei veicoli e del personale delle forze armate russe”, si legge nel rapporto dell’Fsb, in cui viene osservato che questi dati sensibili potrebbero essere utilizzati dalle forze ucraine per lanciare attacchi. La cittadina ucraina, per cui è stato avviato un procedimento penale per spionaggio, rischierebbe fino a 20 anni di carcere. (Rum)