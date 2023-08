Pnrr: Melchiorre-Zullo (Fd’I), narrazione Pd alimentata da bufale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ad oggi per la Puglia – sottolineano - risultano pubblicate gare per la progettazione per 284 mila euro e aggiudicate procedure per progettazione solo per 61mila euro. In relazione alle procedure per affidamenti lavori al 30 luglio 2023 risultano pubblicate gare per circa 800mila euro e non vi sono aggiudicazioni. Tutti gli interventi ubicati in Puglia, quindi, sono in ritardo rispetto alle previsioni del bando e il governo, per evitare il rischio di definanziamento degli interventi in sede di rendicontazione degli obiettivi specifici associati alla stessa intende assicurare la copertura di questi interventi a valere deli fondi delle politiche di coesione”. "La valorizzazione dei beni confiscati, infatti, ha trovato da tempo – concludono i senatori - un sostegno sistematico negli strumenti messi a disposizione nell'ambito della programmazione 2007-2013 e, soprattutto, nell'ambito della programmazione 2014-2020 delle politiche di coesione, relativi ai Fondi Strutturali e di Investimento Europei (Sie) ed al Fondo di Sviluppo e Coesione (Pon Sicurezza e legalità, Por e Psc). "Anche per queste opere possiamo assicurare che saranno realizzate e che nessun euro andrà perso." (Rin)