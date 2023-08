Vietnam-Australia: ministra Esteri Wong da oggi in visita ufficiale ad Hanoi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La ministra degli Esteri dell’Australia, Penny Wong, inizierà oggi una visita ufficiale di tre giorni in Vietnam, in concomitanza con le celebrazioni del 50mo anniversario dell’istituzione delle relazioni bilaterali e del quinto della partnership strategica. Lo riferisce il portale del governo vietnamita.Secondo l’agenda resa nota dal ministero degli Esteri australiano, Wong, per la seconda volta in veste ufficiale nel Paese asiatico, incontrerà l’omologo Bui Thanh Son, il primo ministro Pham Minh Chinh e altri esponenti di governo, per discutere di questioni economiche e di sicurezza. Inoltre, parteciperà all’evento “Taste of Australia’s Big Barbecue”, dedicato alla cucina australiana. Oltre ad Hanoi Wong visiterà Ho Chi Minh City, centro economico del Paese e degli investimenti australiani. La nota sottolinea che la visita rientra nell’impegno di Canberra per rafforzare la cooperazione nella regione. Secondo dati ufficiali vietnamiti, l’anno scorso i due Paesi hanno registrato scambi commerciali per 15,7 miliardi di dollari, un record. Il Vietnam è il decimo partner commerciale dell’Australia e l’Australia il settimo partner del Vietnam.(Fim)