Pnrr: Giorgetti, dobbiamo fare bene, non solo in fretta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per quanto riguarda il Pnrr, si tratta di “risorse, solo parzialmente gratis, che non devono essere sprecate e che devono essere utilizzate nel miglior modo possibile. Non c’è solo il puntuale rispetto, il fare in fretta, ma il fare bene”. Lo ha detto il ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, intervenendo al Meeting di Rimini. “Se il fare in fretta significa fare male – ha proseguito – è meglio fare più lentamente ma farlo bene”. (Rin)