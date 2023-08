Legge Bilancio: Giorgetti, sarà complicata, dovremo decidere priorità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In questa legge di Bilancio, “che sarà complicata, come lo sono tutte le leggi bilancio, saremo chiamati a decidere delle priorità, perché non si potrà fare tutto”. Lo ha detto il ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, intervenendo al Meeting di Rimini. “Dovremo intervenire a favore dei redditi medio-bassi, ma dovremo anche utilizzare le risorse a disposizione per promuovere la crescita, premiare chi lavora”, ha aggiunto. (Rin)