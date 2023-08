Difesa: Tiero (Fd'I), sul caso Vannacci condivido linea Donzelli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In merito al caso del generale Vannacci e in particolare sulla vicenda delle parole contenute nel libro scritto dall'ufficiale dell'Esercito, "intendo sposare la linea dell'onorevole Giovanni Donzelli. Il nostro esponente nazionale ha centrato alla perfezione il problema. In un mondo libero si scrive ciò che si pensa, e credo sia sacrosanto sottolinearlo sempre. Dev'essere consentito in un libro, scrivere le proprie idee, legate a profondi principi cristiani. Ogni libertà garantita dalla Costituzione non può essere censurata". Lo dichiara in una nota il consigliere regionale del Lazio e presidente della commissione Sviluppo economico e Attività produttive, Enrico Tiero, di Fratelli d'Italia. "Il pensiero progressista - aggiunge - non può autoritariamente mortificare e spegnere il pensiero conservatore. Contribuisci a una società libera e aperta se difendi la possibilità di parlare anche di chi dice cose per te detestabili. Manca purtroppo la cultura liberale in questa sinistra. Sveliamo un segreto agli illiberali di ogni tipo: se attacchi o difendi solo in base alla condivisione nel merito, sei in una logica di guerra per bande. Altro che libertà. L'Esercito, che ha delle giuste regole stringenti, anche su sollecitazione del ministro Crosetto, ha fatto partire un esame disciplinare". (segue) (Com)