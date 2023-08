Difesa: Tiero (Fd'I), sul caso Vannacci condivido linea Donzelli (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Lasciamo che la questione - prosegue Tiero - venga decisa all'interno dell'ordine militare. Vorrei ricordare un altro particolare. A pensare che i 'gay fossero inadatti per l'Esercito', al punto da destinarli ad altri incarichi, è stato se non vado errato, un altro generale, che il Pd non solo non ha crocifisso in piazza ma ha addirittura promosso in Parlamento. Fu Walter Veltroni nel 2008 a volerlo prima capolista al Senato nella lista Pd e poi in commissione Difesa. Eppure la sinistra non si scandalizzò, non chiese la destituzione dell'ufficiale. Anzi, lo premiò con un seggio in Parlamento. Dunque, cambiano i tempi, ma la sinistra dimostra di avere sempre la memoria corta. Peraltro, ci tengo a precisare che io sono da sempre un tradizionalista. Sono per una famiglia formata da un uomo ed una donna. E non posso essere certo annoverato tra quelli che la sinistra chiama nostalgici. Chi conosce la mia storia sa che sono un ex democristiano, che ha deciso di aderire a Fratelli d'Italia dal momento in cui la nostra leader e premier, Giorgia Meloni, ha aperto il partito al centro, durante la festa di Atreju del 2017. Su queste posizioni c'è identità di vedute dentro Fd'I, che vuole essere un partito conservatore, moderno, ma con forti radici tradizionaliste e cristiane", conclude Tiero. (Com)