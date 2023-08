Salario minimo: Barelli (FI), Paesi che l’hanno adottato hanno contrattazione collettiva inferiore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Molti paesi in Europa hanno adottato per legge il salario minimo, "ma nella maggior parte di quei paesi la contrattazione collettiva è inferiore a quella italiana. In Italia, la contrattazione collettiva riguarda l’80 per cento dei contratti di lavoro esistenti. È sufficiente? Secondo Forza Italia no”. Lo ha dichiarato il presidente dei deputati di Forza Italia, Paolo Barelli, intervenendo a “Coffe Break”. “Forza Italia – ha aggiunto Barelli - ha pertanto presentato una proposta di legge per valorizzare la contrattazione collettiva prevalente ed eliminare i contratti pirata”. “Inoltre – ha proseguito - per sostenere i salari bassi Forza Italia propone di rendere strutturale il taglio del cuneo fiscale e detassare le tredicesime e gli straordinari per i redditi sotto i 25.000 euro. Trovo che sia originale, se non fosse ridicolo, che oggi il Pd si svegli con questa proposta, quando basta andare sui social e vedere che l’allora ministro Orlando nel 2021 diceva: salario minimo per legge? Mai, serve la contrattazione”. “Stessa cosa sosteneva Landini, che oggi è capofila, ovviamente in modo strumentale, di questa battaglia”, ha concluso. (Rin)