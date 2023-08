Ue: Giorgetti, governo responsabile ma Europa capisca momento eccezionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Auspichiamo che al livello europeo si capisca il senso del tempo: siamo ancora in una fase di guerra in Europa, che influenza anche i dati fondamentali dell’economia, e quando decideremo le nuove regole di governance europea questa è la posizione negoziale italiana su cui siamo attestati: noi non facciamo un problema di debito o mancata riduzione del debito, vogliamo semplicemente che gli investimenti siano trattati in modo privilegiato e meglio rispetto alla spesa corrente”. Lo ha detto il ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, intervenendo al Meeting di Rimini. “Non possiamo, in un momento in cui siamo in una situazione eccezionale, tornare a regole che ignorano la necessità di accompagnare famiglie e imprese verso le trasformazioni che stiamo vivendo”, ha proseguito. “I prossimi mesi – ha concluso – li vedo con un governo responsabile ma che chiede all’Europa di capire il senso della storia e il momento che stiamo vivendo, altrimenti diventa tutto più complicato”. (Rin)