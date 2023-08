Veneto: Zaia, concorso di Violino Città importante trampolino per nuove generazioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Domani, e fino al 24 agosto, presso il Teatro Lorenzo Da Ponte di Vittorio Veneto, prenderà il via la 33ma edizione del Concorso di Violino Città di Vittorio Veneto-Premio Internazionale Prosecco Doc. "Il violino – ha commentato Luca Zaia, presidente della Regione Veneto - è uno degli strumenti musicali più belli e affascinanti mai creati, elegante e di straordinaria bellezza, capace di esprimere una vasta gamma di emozioni, dalle note più dolci e delicate a quelle più potenti e drammatiche. Il concorso di violino di Vittorio Veneto rappresenta una prestigiosa manifestazione musicale e un evento di importanza e valore straordinari sia per Vittorio Veneto che per la comunità musicale internazionale. La Regione del Veneto quest'anno ha assegnato il riconoscimento di "Città veneta della cultura" alla "città diffusa Conegliano Valdobbiadene Patrimonio Unesco", progetto di cui è parte anche Vittorio Veneto e il concorso di violino. Il Premio costituisce il più importante trampolino di lancio per le nuove generazioni di violinisti, contribuendo in modo significativo alla promozione e alla valorizzazione della musica classica, in particolare del violino, nel Veneto e nel mondo". (segue) (Rev)