Veneto: Zaia, concorso di Violino Città importante trampolino per nuove generazioni (2)

- "La dimensione internazionale che ha assunto il concorso di Vittorio Veneto – ha poi spiegato - ha portato nella nostra regione il fior fiore dei giovani talenti europei under 28, raggiungendo quest'anno il record assoluto di presenze con sessantotto domande di iscrizione. Attraverso questo evento, il pubblico avrà l'opportunità di ascoltare esibizioni musicali di altissima qualità e apprezzare la bellezza dei luoghi patrimonio Unesco". "Il concorso di violino di Vittorio Veneto – ha concluso il presidente veneto - va oltre la semplice competizione musicale. La sua importanza risiede nell'essere un veicolo per la diffusione e la promozione della cultura musicale, nel sostenere e valorizzare il talento dei giovani musicisti, nel promuovere lo scambio culturale e nel contribuire al patrimonio musicale e artistico della regione in un'ottica internazionale. Eccellenza dell'offerta musicale dentro l'eccellenza delle colline Unesco: sul palco del Teatro Lorenzo da Ponte vedremo esibirsi il meglio delle nuove leve di violinisti europei e forse conosceremo anche il nuovo Paganini". (Rev)