Veneto: assessore Lavoro, a luglio occupazione tiene con mercato in stabilizzazione (2)

- Nei primi sette mesi del 2023, nel mercato del lavoro dipendete privato il numero si è attestato sul +85.400 posizioni che a maggio hanno subito un lieve rallentamento. A luglio infatti sono state attestate +2.700 posizioni di lavoro. Per quel che riguarda le assunzioni, rispetto allo scorso anno si è registrato un calo del -2 per cento. Nel mese di luglio in testa sono state le province di Venezia e Belluno. "A fronte di una quasi cronica carenza di personale – ha poi spiegato - la stagione turistica ha permesso di mantenere buoni livelli occupazionali anche nel mese scorso. Nell'industria invece il problema sembra incidere molto insieme ad altri elementi congiunturali non particolarmente favorevoli. Attendiamo in mesi autunnali per capire in quale direzione andrà il nostro mercato del lavoro. Nel frattempo la Regione, oltre a monitorare le tendenze e programmare azioni, è impegnata nel sostenere con tutti gli strumenti a disposizione le nostre imprese per l'inserimento di personale e per la qualificazione di quello in organico" ha concluso Donazzan. (Rev)