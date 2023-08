Ucraina: Borrell, lavoriamo per un nuovo incontro sulla pace a fine settembre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Alla fine di settembre, nel corso della settimana di alto livello dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite, potrebbe tenersi un nuovo incontro per discutere della pace in Ucraina. Lo ha affermato oggi l’Alto rappresentante Ue per gli Affari esteri e la politica di sicurezza, Josep Borrell, citato dall’agenzia di stampa “Rbc”. Il funzionario europeo ha anticipato che “si sta lavorando” a un nuovo “vertice ad alto livello”, dopo quello che si è tenuto all’inizio di agosto a Gedda, in Arabia Saudita, con la partecipazione di oltre 40 Paesi, tra cui India, Brasile, Indonesia, Egitto, Messico e Cina. “L'Ucraina deve convincere la comunità internazionale a fare pressione sulla Russia per fermare la guerra. Solo Mosca può fermare il conflitto, la Russia lo ha iniziato e la Russia deve finirlo", ha detto Borrell. (Kiu)