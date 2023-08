Meeting Rimini: Confagricoltura, domani appuntamento con Spighe verdi, Agriturist e I borghi più belli d'Italia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Spighe verdi (programma italiano realizzato dalla Foundation for Environmental Education in collaborazione con Confagricoltura), Agriturist (la più antica associazione dedicata al sistema agrituristico italiano) e I Borghi più belli d'Italia (associazione nata dalla Consulta per il turismo dell'Associazione dei Comuni Italiani) saranno protagoniste domani, martedì 22 agosto, dell'appuntamento "Il filo verde del territorio", in programma nello stand di Confagricoltura (Pad A3 - Stand 003) al "Meeting per l'amicizia fra i popoli" di Rimini alle ore 16. Parteciperanno il presidente Fee Italia, Claudio Mazza, il presidente di Agriturist, Augusto Congionti, e Fiorello Primi, fondatore e presidente de I Borghi Più Belli d'Italia. Al centro del dibattito i tanti punti che queste associazioni condividono. A partire dalla valorizzazione del patrimonio rurale anche attraverso gli strumenti di finanziamento previsti dal Pnrr. Spighe Verdi premia ogni anno le migliori politiche territoriali in base a criteri di sostenibilità ambientale ma anche di misurazione del livello di coinvolgimento delle popolazioni e delle aziende agricole. Attività sviluppata in collaborazione con Confagricoltura. (segue) (Com)