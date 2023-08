Meeting Rimini: Confagricoltura, domani appuntamento con Spighe verdi, Agriturist e I borghi più belli d'Italia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Alla tutela e valorizzazione del patrimonio territoriale agricolo e montano italiano partecipano anche le aziende socie Agriturist che, accanto alle produzioni agricole, hanno sviluppato offerte di accoglienza per turisti, appassionati di enogastronomia e natura. Percorsi imprenditoriali dal valore non solo ambientale e storico (spesso gli agriturismi sono ospitati all'interno di antichi casali e in aree di assoluta bellezza paesaggistica). Accanto, infatti, si sviluppa un valore anche economico viste le importanti ricadute che queste attività hanno sul territorio. Tutti temi, questi, che fanno parte della missione anche de I Borghi Più Belli d'Italia, associazione nata nel 2001 per sviluppare percorsi turistici che hanno come protagoniste le aree marginali del Paese a rischio spopolamento. Tra l'associazione dell'Anci e Confagricoltura il dialogo è avviato da tempo. Quest'anno la Confederazione sarà presente alla XV edizione del "Festival nazionale de I Borghi più belli d'Italia", in programma a nella medievale Lucignano, in provincia di Arezzo. (Com)