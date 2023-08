Pil: Giorgetti, opportuno aggiungere tema sostenibilità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Pil “è un indicatore che non permette di cogliere fenomeni di assoluta importanza oggi come l’economia informale, il degrado dell’ambiente, che oggi è diventato un tema centrale. Se riflettiamo sull’economia o sullo sviluppo è opportuna l’aggiunta del termine 'sostenibile'”. Lo ha detto il ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, intervenendo al Meeting di Rimini. “Oggi è normalmente declinato sotto l'aspetto più ambientale, che è fondamentale, ma se uno affronta la questione a tutto tondo non può negare il fatto che il sistema si tiene se le generazioni hanno una continuità e se c'è una solidarietà intergenerazionale”, ha aggiunto. (Rin)