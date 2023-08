Regno Unito: Sunak, piano contro immigrazione clandestina funziona ma serve tempo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro britannico Rishi Sunak ha affermato che le cifre ufficiali del numero di migranti che attraversano illegalmente il Canale della Manica mostrano che il piano del governo per affrontare il problema “sta funzionando”. Tuttavia Sunak, parlando all'emittente televisiva “Itv” in occasione di una visita a un asilo nido nel North Yorkshire, ha sottolineato che serve ancora tempo e che il tema dell’immigrazione clandestina non può essere totalmente risolto prima delle prossime elezioni politiche. "Non è un problema facile da risolvere. Non ho mai detto che saremmo stati in grado di risolverlo dall'oggi al domani, ci vorrà del tempo e dovremo affrontarlo in molti modi diversi" ha detto il premier britannico. "Sono comunque lieto che il numero di migranti irregolari sia diminuito per la prima volta dopo alcuni anni", ha aggiunto Sunak. (Rel)