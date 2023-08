Veneto: Excelsior-Unioncamere, ad agosto previste 4.400 assunzioni a Treviso e 1.350 a Belluno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel mese di agosto sono previste 4.400 assunzioni a Treviso e 1.350 a Belluno. È quanto emerge dal bollettino Excelsior-Unioncamere. "Anche in agosto le nostre imprese continuano a rinforzare gli organici: nel turismo e nella ristorazione, ovviamente, stante il periodo, ma anche nell'industria meccanica ed elettronica”, ha commentato il presidente della Camera di Commercio di Treviso e Belluno|Dolomiti, Mario Pozza. “Rispetto allo scorso anno – ha spiegato – c'è qualche segnale di rallentamento nei programmi di assunzione, soprattutto nel momento in cui le previsioni si spingono fino ad ottobre e scontano l'incertezza di scenario che più volte abbiamo commentato, con particolare riferimento alla tenuta della domanda (interna ed estera). Ma se stiamo ai numeri dei bollettini Excelsior, al momento il rallentamento delle assunzioni possiamo quantificarlo nell'ordine di un -3 per cento a Treviso (equamente distribuito fra industria e servizi) e di un -2,2 per cento a Belluno (tutto condizionato però dai servizi, mentre i livelli occupazionali dell'industria bellunese sembrano in tenuta)". Pozza ha poi sottolineato: "Serve riallineare domanda e offerta, ma dobbiamo trovare una quadra in modo intelligente, lavorando di fino tra strategie di attrazione e ritenzione talenti da parte delle imprese, da un lato, e aspettative dei giovani sul lavoro, dall'altro. Altrimenti non se ne esce. Dobbiamo fare capire che in certi mestieri, anche artigiani, i giovani che hanno voglia di mettersi a cimento possono trovare notevoli soddisfazioni personali. Dobbiamo anche far capire che molti lavori, grazie alle tecnologie, sono cambiati. Infine, noi tutti imprenditori dobbiamo agire sulla cultura aziendale per favorire questi processi d'integrazione e di scambio con i giovani". Nel trevigiano il 52 per cento delle assunzioni avverrà nei servizi: 1.040 assunzioni riguardano commercio e turismo, 690 assunzioni i servizi alle imprese e 570 nei servizi alle persone. Per quel che riguarda l'industria, 1.780 assunzioni nel manifatturiero, 300 invece nell'edilizia. Infine 720 assunzioni avverranno nel campo tecnico. Nel periodo agosto-ottobre 2023 il bollettino stima che nelle aziende trevigiane possano avvenire 21.730 entrate. Nel bellunese invece 400 posti saranno nei servizi di alloggio e ristorazione e nell'industria manifatturiera, di cui 200 nelle industrie meccaniche ed elettroniche. Altre 210 assunzioni sono previste nei servizi alle imprese e 140 in quelli alle persone, 120 invece saranno destinati al commercio. Fra agosto e ottobre 2023 sono previste 5.190 entrate. (Rev)