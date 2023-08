Speciale energia: Ue, riserve gas superano quota 90 per cento, Italia sopra media europea

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le riserve di gas dell'Unione europea sono piene al 90 per cento, due mesi e mezzo prima della scadenza prevista il primo novembre. Lo ha riferito la Commissione europea, specificando che tali dati mostrano come il blocco comunitario sia “ben preparato” in vista della stagione invernale. A seguito dell'invasione russa dell'Ucraina e della drastica riduzione delle forniture russe, i Paesi membri dell’Ue hanno adottato a giugno del 2022 un quadro legislativo che obbliga a raggiungere collettivamente un tasso di riempimento dei loro depositi di gas del 90 per cento il primo novembre di ogni anno. Secondo i dati aggregati di Gas Infrastructure Europe (Gie), un'associazione che riunisce gli operatori europei delle infrastrutture del gas, oggi in media gli impianti di stoccaggio europei erano pieni al 90,12 per cento, circa 93 miliardi di metri cubi in totale. (Res)