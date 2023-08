Speciale energia: Bulgaria, impianto gas Chiren supera 90 per cento della capacità stoccaggio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’impianto di stoccaggio del gas di Chiren, in Bulgaria, ha superato il 90 per cento della sua capacità. Lo riporta l’emittente radiofonica “Radio Bulgaria”. Secondo quanto ha riferito il direttore dell’operatore del gas bulgaro Bulgartransgaz, Vladimir Malinov, un tale livello di stoccaggio non era mai stato raggiunto così velocemente nella storia dell’impianto. Al fine di garantire la sicurezza energetica nell’Unione europea, è stato introdotto per gli impianti di stoccaggio di gas dei Paesi membri l’obbligo di arrivare al 90 per cento delle loro capacità entro e non oltre l’1 novembre. (Seb)