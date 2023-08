Speciale energia: Sardegna, Cgia Mestre, Pil Isola migliore di quello di Francia e Germania

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo la graduatoria stilata dall'associazione artigiana veneta, Cagliari si inserisce pienamente nella "Top ten" delle province più in crescita per il 2023, grazie a un notevole aumento del PIL pari all'1,54 per cento. Seguendo la stessa classifica, troviamo anche il Sassarese (+1,24 per cento), il Nuorese (+0,90 per cento), l'Oristanese (+0,51 per cento) e infine il Sud Sardegna, che si piazza quart'ultimo con un modesto +0,38 per cento. Secondo l'Ufficio Studi della Cgia, ci sono almeno tre fattori chiave che spiegano questa ripresa eccezionale del sud Italia e, in particolare, della Sardegna. In primo luogo, l'entità degli aiuti finanziari stanziati per affrontare la crisi pandemica e le sfide legate all'aumento dei prezzi dell'energia. In totale, tra il 2020 e il 2022, sono stati erogati oltre 180 miliardi di euro in forme di sostegno economico e bonus. Altri 91 miliardi sono stati destinati nel 2022-23 per contrastare i rincari delle bollette energetiche. In secondo luogo, si è assistito a una ripresa dei consumi delle famiglie e degli investimenti nelle costruzioni nel biennio 2021-2022, con una particolare enfasi sul Mezzogiorno. Infine, il terzo fattore riguarda un notevole aumento degli investimenti fissi lordi, specialmente nel settore delle costruzioni, grazie alle risorse fornite dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). (Rsc)