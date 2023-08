© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Americhe: segretario Osa si congratula con Ecuador per "esemplare" giornata elettorale - Il segretario generale dell'Organizzazione degli Stati americani (Osa), Luis Almagro, si è congratulato con il popolo dell'Ecuador per la giornata elettorale "esemplare" tenuta domenica. "Lo spirito di pce e partecipazione rafforza la democrazia. I nostri migliori auguri perché questa tranquillità possa continuare", ha scritto Almagro in un messaggio pubblicato sul proprio profilo X (il social media prima conosciuto come Twitter). In Ecuador si è tenuto ieri il primo turno delle elezioni presidenziali, convocate in anticipo dal capo dello Stato uscente, Guillermo Lasso. "Congratulazioni a Luisa Gonzalez e Daniel Noboa", che si sfideranno al ballottaggio del 15 ottobre, "e a tutti i candidati che hanno partecipato a questa giornata", ha aggiunto Almagro. (segue) (Res)