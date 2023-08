I fatti del giorno - America latina (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Argentina: devastazioni nei negozi di Mendoza, fermate 28 persone di cui 17 minori - Sono 28 le persone arrestate dalle autorità argentine per le devastazioni ai negozi registrate durante il fine settimana nella città di Mendoza. Si tratta, riferisce la testata "Los Andes" citando fonti della procura, di undici adulti e 17 minorenni. Questi ultimi sono stati trasferiti al commissariato minorile, mentre sette maggiorenni sono stati formalmente imputati di "furto aggravato" e trasferiti al penitenziario provinciale. I fatti risalgono alla giornata di sabato, quando un centinaio individui ha cercato di forzare un supermercato. Fermato dalla polizia, il gruppo si è diviso prendendo di mira diversi esercizi commerciali circostanti. Tra i negozi più danneggiati c'è una macelleria collocata a un paio di isolati dal supermercato. Come si vede alcuni video diffusi sulla rete, un gruppo di persone forza la serranda del negozio, sequestrando - oltre all'incasso -, tutta la merce esposta e conservata. Alcuni di loro vengono ritratti con pezzi di carne in mano mentre si dirigono verso quartieri limitrofi. Le immagini dei saccheggi, dei rapitori che attraversano la città a bordo di motociclette, e degli scontri con le forze di sicurezza rilanciano il tema della violenza in Argentina, a poche settimane dal primo turno delle elezioni presidenziali. Mendoza è uno dei capoluoghi di provincia della regione di Cuyo, nel nord ovest del Paese. (segue) (Res)