I fatti del giorno - America latina (5)

- Ecuador: referendum, stop a sfruttamento petrolio nello Yasunì e ad attività minerarie nel Chocò - Il petrolio del "blocco 43", il giacimento sottostante il parco nazionale Yasuni (Itt), in Ecuador, non potrà più essere estratto. È quanto emerge dal primo dei due referendum celebrati ieri, assieme alla tornata delle elezioni generali. Quasi il 60 per cento degli ecuadoriani ha infatti detto "sì" all'ipotesi che il governo, come recitava il quesito, "lasci il greggio dell'Itt, conosciuto come blocco 43, sotto il suolo a tempo indefinito". Si tratta di un tema da tempo nell'agenda politica nazionale: il blocco 43 si ritiene abbia un importante potenziale per l'attività petrolifera, ma il suo sfruttamento è sempre stato un pericolo dagli ambientalisti, considerata la biodiversità del parco sotto il quale si trova. Con la seconda domanda, articolata in altri quattro quesiti, l'elettorato ha posto anche fine alla concessione di nuove licenze per attività minerarie nel cosiddetto Chocò andino, riserva naturale nel nord ovest del Paese. (Res)