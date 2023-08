© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Indo-Pacifico: Cina, protesta formale contro comunicato congiunto di Usa, Giappone e Corea Sud - La Cina ha presentato formale protesta contro il comunicato congiunto diramato da Stati Uniti, Corea del Sud e Giappone al termine del vertice di Camp David, nel quale viene criticato il “comportamento aggressivo” di Pechino nell’Indo-Pacifico. Lo ha reso noto oggi in conferenza stampa il portavoce del ministero degli Esteri, Wang Wenbin, secondo cui i presidenti Joe Biden e Yoon Suk-yeol e il primo ministro Fumio Kishida hanno “ingiuriato e attaccato la Cina su questioni legate a Taiwan e agli affari marittimi, interferendo platealmente negli affari interni cinesi e seminando deliberatamente discordia tra Pechino e i suoi vicini”. Wang ha anche espresso “forte insoddisfazione” per il comunicato congiunto, al quale la Cina “si oppone fermamente” presentando “solenne protesta alle parti coinvolte”. Il comunicato diramato a Camp David, in effetti, fa esplicitamente riferimento alla questione di Taiwan. Biden, Yoon e Kishida fanno appello alla pace e alla sicurezza nello Stretto, “elemento indispensabile per la sicurezza e la prosperità della comunità internazionale”. (segue) (Res)