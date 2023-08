I fatti del giorno - Nord Africa (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Libia: presidente Menfi raccomanda “equa distribuzione” delle risorse pubbliche - Il capo del Consiglio di presidenza della Libia, Mohamed Menfi, ha raccomandato un'equa distribuzione delle risorse pubbliche in tutto il Paese, garantendo l’erogazione dei servizi ai cittadini in tutte le regioni libiche. E’ quanto emerge dalla quarta riunione ordinaria dell’Alto comitato per le finanze presieduto ieri da Menfi a Misurata, “città-Stato” nell’ovest del Paese. Allo stesso modo, nella sessione di lavoro è stata evidenziata la necessità di “far fronte alle condizioni de soggetti che non rientrano nei piani di spesa approvati”, riferisce una nota del Consiglio presidenziale, organo tripartito titolare della funzione di "capo di Stato". E’ interessante notare che la riunione si è tenuta dopo l’incontro trilaterale dello stesso Menfi con i due principali leader politici dell’est del Paese, vale a dire il generale Khalifa Haftar e il presidente del Parlamento, Aguila Saleh, nella città di Bengasi, capoluogo della regione orientale della Cirenaica. Più volte Haftar ha chiesto una migliore e più trasparente distribuzione degli stanziamenti pubblici, arrivando a minacciare (e in alcuni casi ad attuare) il blocco dei pozzi petroliferi in caso contrario. (segue) (Res)