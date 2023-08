I fatti del giorno - Nord Africa (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tunisia: migranti, sequestrati sei barchini di ferro a Sfax - Le unità di intelligence centrale e regionale della Tunisia, con l’ausilio della Guardia nazionale di Sfax, hanno fatto irruzione in tre abitazioni e sequestrato quattro imbarcazioni di ferro che sarebbero state utilizzate per raggiungere irregolarmente le coste dell’Italia. Secondo il sito web d’informazione “Tunisie Numerique”, le forze di sicurezza hanno sequestrato attrezzature per la saldatura dello scafo e una somma di denaro derivante dalla vendita dei “biglietti” venduti ai migranti. La procura della Repubblica ha inoltre autorizzato azioni legali nei confronti dei proprietari dell’abitazione. (segue) (Res)