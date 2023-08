Repubblica Ceca: presidente Pavel, invasione del 1968 fu violazione del diritto internazionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’invasione della Cecoslovacchia da parte delle truppe del Patto di Varsavia nel 1968 fu una violazione del diritto internazionale e di un principio fondamentale. Lo ha detto il presidente ceco, Petr Pavel, commemorando il 55mo anniversario dell’invasione. Il capo dello Stato ha ricordato che all’epoca aveva sette anni: “La nonna sedeva accanto alla radio al mattino e mi disse che i russi ci avevano attaccato. Ero un bambino a cui era stato insegnato che i russi ci avevano liberato e, improvvisamente, non capivo come potessero attaccarci dopo averci liberato”. “Se qualcuno ti ha aiutato a riprenderti la libertà, non necessariamente questo significa che voglia lasciartela”, ha aggiunto Pavel. Il presidente ha aggiunto che è meglio elaborare i traumi cercando di imparare i fatti e le emozioni del tempo e non attraverso una visione in bianco e nero. (segue) (Vap)