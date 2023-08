Repubblica Ceca: presidente Pavel, invasione del 1968 fu violazione del diritto internazionale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Repubblica Ceca e la Slovacchia commemorano oggi il 55mo anniversario dell’invasione della Cecoslovacchia da parte delle truppe di quattro Paesi del Patto di Varsavia (Unione Sovietica, Polonia, Ungheria, Bulgaria), cominciata la notte tra il 20 e il 21 agosto 1968. L’invasione mirava a porre fine al periodo di riforme noto come Primavera di Praga e al “socialismo dal volto umano” ispirato da Alexander Dubcek, all’epoca primo segretario del Partito comunista cecoslovacco. Oltre un centinaio di persone furono uccise negli scontri con le truppe di invasione. Le forze di Polonia, Bulgaria e Ungheria lasciarono la Cecoslovacchia entro l’inizio di novembre del 1968, ma quelle sovietiche finirono per restare nel territorio del Paese per oltre un ventennio, fino al 1991. (Vap)