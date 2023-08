Violenza donne: assessora Sicurezza Lazio, agosto drammatico, serve prevenire e usare tecnologie

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Stiamo vivendo un agosto drammatico sul fronte della violenza contro le donne: un bollettino quotidiano di minacce, stupri, aggressioni e purtroppo anche di atroci femminicidi come quello della donna uccisa dall'ex compagno a Piana di Sorrento. Una vera e propria emergenza di fronte alla quale non bastano più parole: la violenza di genere è un crimine contro l'umanità e non c'è un minuto da perdere". Lo afferma in una nota l'assessora alla Sicurezza urbana del Lazio, Luisa Regimenti. "Oggi nonostante le numerose leggi in materia, assistiamo a due fenomeni preoccupanti: da un lato quello del sommerso e dei tanti casi di minacce e atti persecutori non denunciati - spiega -. Dall'altro quello di donne che hanno denunciato ma che non sono state protette adeguatamente dalla furia dello stalker". (segue) (Com)