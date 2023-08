Violenza donne: assessora Sicurezza Lazio, agosto drammatico, serve prevenire e usare tecnologie (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Nel momento in cui una donna riesce a trovare la forza di denunciare - aggiunge Regimenti -, deve essere dotata di ogni strumento utile per la protezione della sua incolumità e di quella dei suoi cari: usiamo le tecnologie, dalle applicazioni che consentono rapidamente di chiedere aiuto alle forze dell'ordine al potenziamento dell'uso del braccialetto elettronico per i violenti. E poi è fondamentale la prevenzione: gli uomini maltrattanti, già alle prime misure interdittive, si devono obbligatoriamente sottoporre a un percorso gratuito guidato da psicologi specializzati nel recupero per evitare che possano reiterare il comportamento violento. Il protocollo Zeus della polizia di stato, che agisce anche in questo ambito, sta mostrando ottimi risultati. La protezione delle donne - conclude - è questione di civiltà e su questo la Regione Lazio, che ha già varato misure importanti, è pronta a fare la sua parte". (Com)