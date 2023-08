Cina-Sudafrica: Xi, relazione va oltre l’ambito bilaterale ed esercita un’influenza globale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La relazione Cina-Sudafrica è giunta a una fase cruciale, “un nuovo punto di partenza storico”, perché “è andata oltre l’ambito bilaterale ed esercita un’influenza globale sempre più importante”. Lo scrive il presidente cinese, Xi Jinping, partito oggi per la sua sesta visita in Sudafrica, in un articolo pubblicato sulle testate sudafricane “The Star”, “Cape Times”, “The Mercury” e “Independent Online”. Il leader di Pechino definisce “fraterni” i sentimenti che legano i due Paesi, parlando anche di consonanze tra la filosofia Ubuntu e il confucianesimo, e ricorda il “fermo sostegno” fornito dalla Cina al popolo sudafricano nella lotta all’apartheid, così come le forniture sanitarie in tempo di pandemia di Covid-19. In 25 anni le relazioni bilaterali si sono evolute diventando prima una partnership strategica e poi una partnership strategica onnicomprensiva. Ora, afferma Xi, sottolineando la stretta collaborazione degli ultimi anni con l’omologo Cyril Ramaphosa, sono entrate in un “periodo aureo”, ricco di prospettive. (segue) (Cip)