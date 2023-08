Cina-Sudafrica: Xi, relazione va oltre l’ambito bilaterale ed esercita un’influenza globale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Ci sosteniamo a vicenda fermamente su questioni che coinvolgono i nostri rispettivi interessi fondamentali e preoccupazioni principali e manteniamo il coordinamento sulle principali questioni internazionali e regionali. Lavoriamo insieme per praticare il vero multilateralismo e spingere per la costruzione di un ordine internazionale più giusto ed equo”, sintetizza Xi. Il leader ricorda anche che il Sudafrica è stato il primo Paese africano a firmare il documento di cooperazione sulla Nuova via della seta o Belt and Road Initiative (Bri), l’iniziativa per la connettività lanciata dieci anni fa da Pechino, e che da 13 anni consecutivi è il primo partner commerciale in Africa della Cina e uno dei principali destinatari degli investimenti cinesi. (segue) (Cip)