Cina-Sudafrica: Xi, relazione va oltre l’ambito bilaterale ed esercita un’influenza globale (3)

- Partendo dalla base di una “complementarità economica elevata”, Xi esorta ad aumentare la condivisione delle esperienze, a esplorare nuovi percorsi di modernizzazione adatti “alle rispettive condizioni nazionali” e a “creare ulteriori sinergie tra le strategie di sviluppo”, citando in particolare il rafforzamento della cooperazione nelle infrastrutture, nell’economia digitale, nell’innovazione scientifica e tecnologica e nella transizione energetica. Non solo: senza temere “alcuna egemonia”, i due Paesi dovrebbero essere paladini dei loro interessi comuni. “Ciò di cui il mondo ha bisogno oggi è la pace, non il conflitto; ciò che il mondo vuole è il coordinamento, non lo scontro. La Cina e il Sudafrica, in quanto membri naturali del Sud del mondo, dovrebbero collaborare ancora di più per fare appello a una maggiore voce e influenza dei Paesi in via di sviluppo negli affari internazionali, promuovere una riforma accelerata delle istituzioni finanziarie internazionali e opporsi a sanzioni unilaterali e all’approccio del ‘piccolo cortile, alta recinzione’”, argomenta Xi. (Cip)