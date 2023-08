Salario minimo: Renzi, costo sarebbe pagato dal ceto medio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Aumentare il salario minimo “mettendolo a carico della collettività, significa far pagare il costo al ceto medio. Io sono sconvolto della miopia con cui tutti parlano di tutto ma nessuno parla del ceto medio”. Lo scrive il leader di Italia Viva, Matteo Renzi, sulla sua newsletter. “Se vogliamo aiutare il ceto medio – aggiunge Renzi - andiamo a trattare in Europa e facciamoci dare il Meccanismo Europeo di Stabilità (Mes) sanitario così da azzerare le liste d’attesa e investire sulla sanità i soldi che altrimenti non ci sono”. Sul tema Renzi ricorda che "nessuno ha fatto più di noi per aumentare i salari. Sfido chiunque a dimostrare il contrario. Ricordate gli 80 euro? Ma per aumentare i salari non si possono aumentare le tasse. Né fare nuovo debito, così riesce a tutti". Secondo il leader di Iv "va revisionata la spesa come abbiamo fatto con il ministro Padoan e il commissario Gutgeld. Devi ridurre le tasse alle imprese e mettere tutta la riduzione nello stipendio dei lavoratori. Questo è il principio", conclude. (Rin)