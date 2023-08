Tlc: Open Fiber, al via ad Atrani i lavori per la fibra ottica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono partiti ad Atrani i cantieri per la realizzazione della nuova rete pubblica di telecomunicazioni a banda ultralarga. I lavori sono condotti da Open Fiber, società per azioni chiamata a realizzare l'infrastruttura che consente a cittadini e imprese di accedere a Internet con prestazioni efficaci e all'avanguardia. Le risorse stanziate non gravano sul bilancio del Comune: l'infrastruttura tecnologica, infatti, è finanziata con fondi regionali e statali nell'ambito del Piano Banda Ultra Larga (Bul) gestito da Infratel Italia, società in house del ministero delle Imprese e del Made in Italy, con il coordinamento della Regione Campania. Fondamentale per l'avvio dei lavori si è rivelata la sinergia tra l'amministrazione comunale e l'azienda a cui è stata affidata la costruzione di questa importante opera pubblica: grazie alla collaborazione instaurata tra i team tecnici, sono state individuate e concordate le modalità per gestire i cantieri anche durante il periodo estivo, stagione particolarmente delicata in tutta l'area della Costiera. È stato così possibile accelerare la partenza dei lavori senza pregiudicare la complessiva vivibilità del territorio per turisti e residenti. "È nostro obiettivo elevare la qualità della connessione digitale di Atrani e portarla al livello delle grandi città”, ha dichiarato il sindaco Luciano de Rosa Laderchi. “In questo modo – ha proseguito – permetteremo ai cittadini di usufruire di prestazioni eccellenti ma anche di migliorare l'efficienza delle nostre operazioni: basti pensare alla risposta tempestiva e coordinata in caso di emergenze”. “L'inizio dei lavori è un passo importante e riflette la nostra determinazione nel realizzare infrastrutture strategiche in grado di apportare miglioramenti significativi nella vita quotidiana di tutti, residenti ed ospiti del borgo. Ringrazio Open Fiber per l'impegno e la dedizione nel portare avanti questo progetto, così come Infratel Italia, che ha reso possibile iniziare a realizzare tutto questo. Auspichiamo di vedere, al più presto, concretamente compiuti i nostri sforzi”, ha concluso. (segue) (Com)