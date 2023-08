Tlc: Open Fiber, al via ad Atrani i lavori per la fibra ottica (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La rete ultraveloce raggiungerà in particolare 392 unità immobiliari attraverso le tecnologie Ftth (Fiber-to-the-home, la fibra ottica stesa fino all'interno degli edifici) e Fwa (Fixed Wireless Access). Quest'ultima è una soluzione basata sul rilegamento in fibra ottica delle stazioni radio base, in modo tale da raggiungere le unità immobiliari disperse in zone a scarsissima densità di popolazione. La nuova infrastruttura si estenderà per poco meno di due chilometri: molto ridotto sarà infatti l'impatto per la posa della fibra, grazie a tecniche innovative e sostenibili che consentono ad Open Fiber di riutilizzare in gran parte infrastrutture esistenti. “Open Fiber ha il merito di elevare la dignità della connessione digitale di questi luoghi al pari livello dei grandi centri urbani, permettendo così agli abitanti dei piccoli comuni di connettersi alla stessa velocità e usufruire di prestazioni digitali all'avanguardia”, ha evidenziato Vincenzo Gallo, regional manager Campania-Basilicata di Open Fiber. “Il merito di questo traguardo – ha aggiunto – è anche di una Pubblica amministrazione che imprime una forte spinta alla realizzazione di queste infrastrutture a beneficio di tutti i cittadini". Tra gli edifici che verranno coperti in modalità Ftth – unica soluzione in grado di restituire agli utenti velocità di connessione fino a 10 gigabit al secondo –diverse sedi pubbliche come il Municipio, il poliambulatorio comunale, la Casa della cultura e il Centro operativo comunale di Protezione civile. Open Fiber è il principale operatore italiano di fibra ottica Ftth e tra i leader in Europa. Essendo un operatore wholesale only non vende servizi in fibra ottica direttamente al cliente finale, ma mette la sua infrastruttura a disposizione di tutti gli operatori interessati a parità di condizioni. Gli utenti, una volta completati i lavori e aperta la vendibilità dei servizi di connettività, potranno verificare la copertura del proprio indirizzo sul sito openfiber.it, contattare un operatore e scegliere il piano tariffario preferito per iniziare a navigare ad alta velocità. (Com)