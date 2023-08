Algeria: ministro delle Finanze al vertice Brics a Johannesburg

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro delle Finanze algerino, Laaziz Fayed, rappresenterà il presidente della Repubblica, Abdelmadjid Tebboune, al vertice Brics (Brasile, Russia, India, Cina e Sudafrica) che si terrà a Johannesburg, in Sudafrica, dal 22 al 24 agosto. Durante un discorso tenuto ieri, in occasione dell’anniversario dell’inizio dell’insurrezione contro la Francia il 20 agosto 1955, il capo dello Stato ha dichiarato che l'Algeria sta facendo notevoli progressi nell'espansione dei suoi partenariati strategici a livello globale. L'obiettivo, ha detto il presidente, è creare un'attrattiva dinamica economica per gli investimenti e rafforzare la presenza dell'Algeria sulla scena regionale e internazionale. Il ministro delle Finanze riveste un ruolo di rilievo nell'ambito delle trattative per l'adesione dell'Algeria al gruppo Brics. Nei giorni scorsi, non a caso, Fayed ha incontrato gli ambasciatori dei Paesi membri e i funzionari della Nuova banca per lo sviluppo (New Development Bank, l'istituto finanziario che fa capo ai Brics) per discutere questo fascicolo. (segue) (Ala)