Algeria: ministro delle Finanze al vertice Brics a Johannesburg (2)

- Nel mese di giugno, Fayed aveva avuto colloqui a Parigi con la nuova presidente della banca dei Brics, l’ex presidente brasiliana Dilma Rousseff, la quale sembrerebbe aver accolto con favore la richiesta di adesione dell'Algeria. La New Development Bank è stata istituita nel 2015 e ha sede a Shanghai, in Cina, con un capitale iniziale di 100 miliardi di dollari statunitensi. Durante la sua recente visita in Cina, Tebboune aveva dichiarato che l'Algeria è disposta a contribuire con una quota di un miliardo e mezzo di dollari alla Banca. Tale cifra, secondo Tebboune, rappresenta un impegno significativo ma dovrebbe essere permesso di poter ritirare tali fondi in caso di necessità. Durante un recente incontro con i media locali, Tebboune ha rivelato l'esistenza di divergenze tra gli Stati membri dei Brics riguardo all'espansione dell'organizzazione. Egli ha accennato alla possibilità che l'Algeria possa diventare un membro osservatore, almeno per il momento. (Ala)