Sanità: Sbrollini (Iv), governo si rimangia promesse su fondi

- "Il governo si rimangia la promessa di destinare 2-3 miliardi alla sanità. I fondi chiesti e, in un primo tempo, ottenuti dal ministro Schillaci, a quanto sembra spariscono dalla legge di bilancio, e questo aggraverà la già difficile situazione del servizio sanitario nazionale". Lo afferma la senatrice di Italia Viva Daniela Sbrollini, vicepresidente della Commissione Affari sociali. "Tutti i mali evidenziati nella nostro mozione al Senato rimangono quindi senza risposta: liste d'attesa interminabili, carenza di personale, mancanza di prevenzione. Quel testo, che chiedeva il rafforzamento della sanità pubblica – ricorda Sbrollini - era stato approvato all'unanimità, quindi anche dalla maggioranza. Che ora dovrà spiegare questo nuovo taglio ai servizi essenziali per i cittadini. Daremo battaglia in Commissione bilancio e sanità perché quanto scritto e approvato nella nostra mozione venga portato avanti. La sanità per noi rimane una priorità, e ne parleremo anche nei prossimi appuntamenti di partito", conclude. (Rin)