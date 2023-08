Brics: Xi, sempre più Paesi bussano alle porte del gruppo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sempre più Paesi “stanno bussando alla porta dei Brics”, una “testimonianza della vitalità e dell’influenza del meccanismo di cooperazione”. Lo scrive il presidente cinese, Xi Jinping, partito oggi per il Sudafrica per partecipare al vertice dei leader del gruppo (comprendente anche Brasile, Russia e India), in un articolo pubblicato sulle testate sudafricane “The Star”, “Cape Times”, “The Mercury” e “Independent Online”. La Cina, assicura il suo presidente, è pronta a lavorare con altri partner “per agire secondo lo spirito Brics di apertura, inclusività e cooperazione vantaggiosa per tutti, costruire il consenso su questioni importanti, portare avanti la sua tradizione di diplomazia indipendente e sostenere risolutamente l’equità e la giustizia internazionali”. “Esorteremo la comunità internazionale a rifocalizzarsi sulle questioni dello sviluppo, promuovere un ruolo maggiore del meccanismo di cooperazione Brics nella governance globale e rendere più forte la voce dei Brics”, aggiunge Xi riferendosi al vertice.(Cip)