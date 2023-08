Europee: Renzi, unica soluzione è alternativa riformista di centro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Le Elezioni Europee del 9 giugno 2024 servono a rilanciare un’idea di Europa credibile. Non sono un mega sondaggio nazionale ma sono destinate a cambiare l’Europa, in un momento di grandi trasformazioni planetarie. E per questo l’unica soluzione è offrire un’alternativa riformista, di centro contro sovranisti di destra e populisti di sinistra". Lo scrive il leader di Italia viva, Matteo Renzi, nella sua newsletter. "La democrazia americana è debole, l’Asia acquista sempre più centralità, India e Africa conoscono un boom demografico senza precedenti, il mondo arabo sta conoscendo una nuova stagione come avevo iniziato a dire, criticato da tutti, qualche anno fa. In questo quadro - spiega - l’Europa deve cambiare passo, altrimenti diventa un ricordo del passato.Senza questa idea di Europa, l’Italia va in crisi. Anche perché al momento si fronteggiano due debolezze. La debolezza di un governo populista che andrà in difficoltà con i numeri della Legge di Bilancio. E la debolezza di un’opposizione – quella del campo largo – che vive di slogan", conclude. (Rin)