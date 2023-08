Cina-Africa: Xi, rafforzamento cooperazione porterà più sviluppo e stabilità del mondo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una forte relazione e una proficua cooperazione Cina-Africa “daranno nuovo slancio allo sviluppo globale e assicureranno una maggiore stabilità del mondo”. Lo scrive il presidente cinese, Xi Jinping, in un articolo pubblicato sulle testate sudafricane “The Star”, “Cape Times”, “The Mercury” e “Independent Online” in occasione della sua visita in Sudafrica, dove parteciperà al vertice del gruppo Brics e a un evento di dialogo tra i Paesi Brics e quelli africani. Secondo il leader di Pechino 2,8 miliardi di cinesi e africani sono chiamati a “una responsabilità internazionale” e a “una missione storica”. “Convocheremo un dialogo dei leader Cina-Africa”, annuncia Xi, spiegando che intende collaborare con i suoi interlocutori per portare nel continente africano “iniziative di sviluppo più attive, efficaci e sostenibili”. In particolare, il presidente della Cina fa riferimento all’espansione della cooperazione nell’agricoltura, nell’industria manifatturiera, nella nuova energia e nell’economia digitale. (Cip)