Brics: esperto russo Lunev, rafforzare peso geopolitico del gruppo è nell’interesse di Mosca

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il rafforzamento del peso geopolitico del gruppo Brics (Brasile, Russia, India, Cina e Sudafrica) e la sua rivalità con il G7 sarebbe vantaggioso per la Russia e riflette l'approccio di Mosca. Lo ha detto a Sergej Lunev, professore presso il Dipartimento di studi orientali Mgimo, alla vigilia del vertice dei Brics che si terrà in domani e mercoledì in Sudafrica. Come riportato in precedenza dal quotidiano britannico “Financial Times”, citando fonti anonime vicine al dossier, la Cina potrebbe invitare il gruppo Brics a porsi concretamente come rivale del G7. Sul “Financial Times” si rileva come i leader dei Brics durante il vertice discuteranno della "più grande espansione" del gruppo in oltre un decennio. Il presidente sudafricano Cyril Ramaphosa ha invitato oltre 60 fra capi di Stato e di governo al vertice a Johannesburg e in quest’occasione potrebbero essere diversi i Paesi che riceveranno l’invito ad aderire al blocco. Secondo fonti sudafricane citate dal “Financial Times”, infatti, sarebbero almeno 23 gli Stati interessati a entrare nei Brics. "Questo è il principale desiderio della Russia. In precedenza, la Cina ha insistito sull'aspetto economico delle attività dei Brics, quindi tale affermazione in termini di significato geopolitico è molto vantaggiosa per la Russia, perché riflette l'approccio di Mosca. Abbiamo sempre puntato sull'aspetto politico", ha detto Lunev. E’ probabile, quindi, che dal vertice sudafricano emergano gli inviti all’adesione per Iran, Bielorussia e Venezuela, alleati di Russia e Cina. Ma fra i Paesi in lizza ci sono anche economie ben più importanti a livello globale come Argentina – pur con tutti i problemi in cui versa il Paese latinoamericano –, Arabia Saudita e Indonesia: questi tre Paesi, infatti, sono in lizza per diventare nuovi membri dei Brics sin dall’adesione del Sudafrica, avvenuta nel 2010. (segue) (Rum)